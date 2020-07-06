الخطوط الجوية الفرنسية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية استئناف رحلاتها إلى القاهرة على طائراتها من طراز Airbus A350 من خلال رحلتين أسبوعيًا وذلك بعد إعادة افتتاح المطار، مع تطبيق الإجراءات الصحية الإضافية لضمان سلامة الركاب.

وأضافت الشركة، في بيان لها أنه تم تعيين أشرف حبيب مديرًا جديدًا لمكاتبها في مصر ليحل مكان فريدريك بربان.

وقال المدير العام للشرق الأدنى ماتيو تيتو: "نحن فخورون باستئناف الحركة الجوية بالقاهرة، ونثق أن شركة Air France KLM ستستمر في الازدهار في مصر تحت إشراف المدير الجديد".

وأشارت الشركة إلى تخصيص رحلتين أسبوعيا، يومي الاثنين والخميس، الرحلة AF 570: تقلع من مطار باريس شارل ديجول (فرنسا) عند الساعة الـ6:45 مساءً وتهبط في مطار القاهرة الدولي في مصر عند الساعة الـ11:05 مساءً ، والرحلة AF 567: تقلع من مطار القاهرة (مصر) عند الساعة الـ1:50 فجرًا وتهبط في مطار شارل ديجول في باريس عند الساعة الـ6:30 صباحًا من اليوم ذاته ، يقدّر ثمن تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا بـ 5389 جنيه.

وقالت الشركة إنها بدأت استئناف رحلاتها تدريجًا إلى أكثر من 100 وجهة، وسيتمكن الركاب من تفقّد رحلاتهم المنتظمة إلى وجهات أوروبية عديدة وعبر القارات.

وطالبت الشركة الركاب بالاتصال بالسلطات المختصة قبل القيام بأية رحلة للحصول على معلومات حول الإجراءات الشكلية للدخول والإقامة في البلدان التي يقصدونها أو يعبرون من خلالها، بسبب احتمال تعديلها بعد انتشار وباء كوفيد-19.

وأشارت الشركة، إلى ضرورة ارتداء الأقنعة على متن جميع الرحلات: "على جميع المسافرين وأفراد الطاقم والوكلاء ارتداء الأقنعة طوال فترة الرحلة عند أي اتصال بالآخر، وقياس حرارة جميع المسافرين على متن الرحلة قبيل الإقلاع".

وستجرى هذه الفحوص المنهجية باستخدام موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء من دون تلامس، وتعديل مسارات المسافرين على الأرض مع فرض التباعد الاجتماعي طوال مراحل تنقلاتهم في المطار وتركيب شاشات حماية زجاجية في المطارات كلما كان ذلك ممكنًا، وتطبيق التباعد الاجتماعي على الطائرة حيثما أمكن في معظم الرحلات، تسمح عوامل التحميل المحدود الحالي بفصل المسافرين كما هو مطلوب.

أما في الحالات التي لا تسمح بذلك، يطلب من جميع المسافرين وأفراد الطاقم ارتداء الأقنعة لتأمين الحماية الصحية المناسبة.