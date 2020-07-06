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بمراسم استقبال رسمية وعزف السلامَين.. السيسي يستقبل رئيس إريتريا بقصر الاتحادية

03:46 م الإثنين 06 يوليه 2020
بمراسم استقبال رسمية وعزف السلامَين.. السيسي يستقبل رئيس إريتريا بقصر الاتحادية

السيسي وأسياس أفورقي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامَين الوطنيَّين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحَّب خلال المباحثات بالرئيس أفورقي في مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات؛ لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيداً من التنسيق والتعاون في ما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات في هذا الصدد؛ لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.

السيسي رئيس إريتريا إريتريا قصر الاتحادية أسياس أفورقي

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