"الزراعة": منح "الثروة السمكية" الاعتماد الدولي في إدارة الجودة وشهادة الأيزو

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تلقى تقريراً، اليوم الإثنين، من الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، يفيد منح الهيئة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة وشهادة الأيزو.

وجاء في التقرير أن الدولة في الوقت الحالي تتوجه إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتشديد على تطبيق المعايير العالمية للجودة وتنمية وتطوير مصادر الثروة السمكية والبحيرات المصرية.

وأكد التقرير الصادر من مجلس إدارة الهيئة، توجه الهيئة العامة للثروة السمكية بالتخطيط للحصول على الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001 : 2015، ووضع سياسة الجودة بالهيئة والعمل بداية من حضور الشركة الاستشارية عالم الجودة؛ لتوعية وتدريب العاملين وإنشاء إجراءات نظام إدارة الجودة، والتأكد من فاعليته وتطبيقه والعمل به طول العام الماضي.

وبحضور شركة "CIC Middle East" لعمل المراجعة الخارجية تم منح الهيئة شهادة ISO 9001:2015.

وقال السيد إن هذه الشهادة تعد الخطوة الأولى على طريق التحسين المستمر وضمان تحقيق رضا ومتطلبات الجهات المهتمة ذات الصلة بالهيئة؛ مما سوف يعود على الهيئة بالتالي:

• زيادة عدد الأسواق وحجم المبيعات؛ لأن هذه الشهادة هي بمثابة أداة تسويقية أساسية.

• فتح آفاق جديدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، حيث يشترط بعض الدول حصول المنشآت على شهادة الأيزو 9001.

• تعزيز فعالية العمليات بالهيئة وكفاءة الأعمال التجارية.

• تطوير أداء الهيئة وزيادة قدرتها في ضبط معايير الجودة طول فترة تقديم خدماتها.

• رفع قدرة الهيئة في التعرف على المخاطر المحيطة بها وطرق التحكم بهذه المخاطر والتقليل من آثارها.

• وضع أهداف واستراتيجية للهيئة؛ مما يضعها على بداية التنمية المستدامة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بأن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير كل نظم العمل لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء الحكومي، وفقاً لأفضل المعايير الدولية في إطار روية مصر 2030.

وتستهدف الهيئة اعتماد معاملها وتأهيلها للحصول على شهادة الأيزو ISO /IEC 17025: 2017؛ مما يرفع القيمة التنافسية لضمان كفاءة الاختبارات التي تتم بمعامل الهيئة ووجودها ضمن زمرة المعامل المصرية الحاصلة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC التابع بدوره مجلس التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC.