مصدر بـ"الكهرباء": تقييم دوري لمعدلات أداء رؤساء القطاعات بشركات التوزيع

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن المحاسبة نادية قطري، العضو المتفرغ للشؤون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمسؤولة عن متابعة عمليات التحصيل بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تتابع عن كثب ما يتم إجراؤه داخل قطاعات الشؤون التجارية بمختلف الشركات.

وأوضح المصدر البارز، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن "قطري" تعكف خلال الفترة الحالية على وضع تصور لتطوير وتنظيم العمل بقطاعات الشؤون التجارية؛ بما يتواكب مع المرحلة المقبلة مع قيامها بإجراء تقييم دوري لمعدلات الأداء لرؤساء قطاعات الشؤون التجارية بكل شركات التوزيع، بالإضافة أيضًا إلى تشكيل لجان مخصصة لدراسة الوضع بالشركات التي تعاني وجود صعوبات في التحصيل.

وأكد المصدر أنه بالفعل منذ أسبوع تم وصول لجنة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء بالصعيد، يرافقها المشرف على قطاعات الشؤون التجارية الجديد الذي تم تكليفه بالعمل في المنصب الجديد بعد ندبه من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء؛ حيث تم زيارة قطاعات الشركة بمحافظات سوهاج وقنا وإجراء اجتماعات مع قيادات القطاعات ومديري عموم التجاري؛ لوضع خطط جديدة تستهدف زيادة معدلات التحصيل.

في وقت تشهد فيه بعض شركات توزيع الكهرباء بمناطق الدلتا والبحيرة بلوغ بعض قيادات قطاعات الشؤون التجارية سن المعاش، إلا أن الشركة القابضة اضطرت للتجديد لبعضهم؛ لعدم وصول الموافقات الأمنية لمن تم اختيارهم لتولي تلك المناصب، إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في الحفاظ على معدلات ونسب التحصيل بهاتين الشركتين، خصوصًا أن إحدى قيادات الشؤون التجارية بشركة توزيع يحتل شعبية كبيرة بين العاملين بالإضافة إلى نجاحه في تحقيق طفرة كبيرة في قطاعات الشؤون التجارية بعد نقله من قطاعات الشؤون المالية بالشركة قبل سنوات ماضية.

ويتابع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مجريات ما يحدث حاليًّا من قرارات ومعدلات أداء من خلال تقارير أسبوعية عما تشهده كل شركة من نشاط ومعدلات أداء.