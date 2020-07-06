ممدوح شاهين: القوات المسلحة ستظل دومًا درعًا وسيفًا للدفاع عن الوطن

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية: أنا موجود في البرلمان منذ 1988، وما رأيته اليوم من المجلس مظاهرة حب للقوات المسلحة، وهو ما يفرض علينا الاستمرار في أداء مهامنا لخدمة هذا الوطن.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة عدد من التشريعات المتعلقة بالقوانين الخاصة بالقوات المسلحة.

ونقل اللواء ممدوح شاهين تحية القوات المسلحة قيادة وأفرادًا، إلى مجلس النواب، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي أرست الأمن والاستقرار.

وتقدم مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية بالشكر إلى مجلس النواب، على ما صدر عنه من تشريعات مهمة أسهمت في التنمية وساعدت في تثبيت أركان الدولة.

وأكد شاهين أن القوات المسلحة ستظل دومًا درع الأمان للوطن وسيفًا ضد مَن يحاول المساس بالأمن القومي على كل الاتجاهات، متابعًا: الجيش المصري ابن هذا الشعب وملك له وهو صاحب البطولات والتضحيات، جيش لم ولن يخذل شعبه أبدًا.

ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتوجيه التحية للقوات المسلحة، متابعًا: هذا المجلس به معارضة وفيه رأي ورأي آخر، إلا أن الجميع على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحة.