القوات المسلحة فخر وسند المصريين.. برلمانيون: نفوض المؤسسة العسكرية للتعامل مع أي خطر يحدق بالبلاد

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الأمن القومي.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين: أفوض المؤسسة العسكرية للتعامل مع أي خطر يحدق بهذا الوطن.

وتابع النائب صلاح حسب الله: إننا أثناء مناقشة أي قوانين خاصة بالقوات المسلحة يحكمنا التزام دستوري والآخر وطني؛ فنحن منذ اليوم الأول قُلنا إننا لسنا نوابًا فقط؛ ولكنْ جنود تشريعون في الجيش الوطني المصري، وسنكون داعمين له في أي قوانين تؤسس لهذا الجيش سلاحًا تشريعيًّا للدفاع عن مقدرات هذا الشعب، وعلينا التزام دعم القوات المسلحة لحماية هذا الوطن، مبديًا موافقته على القانونئ

أما النائب سعيد العبودي، فأكد أن القانون هو استحقاق دستوري وتشكيل مجلس الأمن القومي، وكان لابد من إضافة رئيس مجلس الشيوخ، والقوات المسلحة هي المسؤولة عن حماية مدنية الدولة، ونشجعهم ونثمن ذلك، وكل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الذي يحنو على الشعب المصري بالعمل الجاد والتنمية.

ومن ناحيته، قال النائب عصام القاضي: كلنا نقر ونؤكد أن القوات المسلحة هي فخر وسند الجميع، ونوافق على كل ما يتطلبه الموقف.