كتب- أسامة علي:

أدى صباح اليوم الاثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، في مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعى الامتحان أن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة، ولا توجد بها أخطاء لغوية أو إملائية واشتملت علي جميع الأجزاء المقررة علي الطلاب المكفوفين فيما يخص مادة التاريخ حتى 15 مارس 2020، ومتنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة واشتملت علي جميع المستويات مراعية الفروق الفردية بين جميع الطلاب وكان الوقت كافي للإجابة والمراجعة، ولم ترد أي شكوى من جميع الطلاب المكفوفين على مستوى الجمهورية.