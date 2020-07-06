بـ19.8 مليار جنيه.. النقل:التخطيط لتنفيذ أعمال تجديدات سكة حديد بأطوال 1534 كم

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تدعم كافة الشركات العاملة في مجال تجديدات السكة الحديد خاصة وأنه تم التخطيط لتنفيذ أعمال تجديدات سكة بأطوال 1534 كم + 2053 مفتاح بإجمالي تكلفة 19,8 مليار جنيه حتى عام 2024.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق كامل الوزير، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية (إجيفراي)، حيث تم التصديق على التقرير الفني والمالي عن نشاط الشركة واعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن العام المالي 2019

كما تم استعراض إيرادات الشركة حيث حققت الشركة ايراداً قدره 153.289 مليون جنيه أرباحا قدرها 32 مليون جنيه وذلك عن العام المالي 2019 وتم استعراض الموقف الفني للشركة حيث تم خلال عام 2019 تنفيذ اعمال الصيانة الميكانيكية للسكك بواقع 1515.80 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكة للتفريعات بواقع 333.5 مفتاح وتنفيذ أعمال تجديد السكة بواقع 33.642 كم وتنفيذ أعمال تجديدات التفريعات بواقع 74.66 مفتاح

وأكد وزير النقل على أهمية تدعيم الشركة بمعدات حديثة لزيادة انتاجيتها الفنية للمساهمة في رفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية .خاصة مع التوسع في أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد ومخططات الوزارة لازدواج عدد من الخطوط الحالية وإنشاء عدد من الخطوط الجديدة.