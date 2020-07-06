أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"دينية النواب" توافق مبدئيًا على إنشاء صندوق الوقف الخيري

12:44 م الإثنين 06 يوليه 2020
"دينية النواب" توافق مبدئيًا على إنشاء صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والأوقاف.

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

مجلس النواب أسامة العبد صندوق الوقف الخيري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: مازلنا في الموجة الأولى من كورونا.. وهذا الأمر سيعني تخطينا الذروة