البابا تواضروس : صلوا لأجلى ولأجل الكنيسة في هذه الظروف الصعبة
كتب- مصراوي:
طالب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالصلاة من أجله في هذه الظروف الصعبة، قائلا: "صلوا لأجلى ولأجل الكنيسة فالأب البطريرك يحتاج للصلاة ترفع في الصباح والمساء في مثل هذه الظروف الصعبة"، وذلك عبر فيديو مسجل بثته صفحة الكنيسة الرسمية على فيس بوك.
كان البابا قد عقد لقاء مع أساقفة وكهنة الإيبارشيات في صعيد مصر، بالفيديو كونفرانس، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها بابا الإسكندرية مع الكهنة والإيبارشيات حول مصر.
وسبقه لقاء عقده البابا عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت مع كهنة ثلاثة من قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة، وهي قطاعات غرب وشرق ووسط.
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