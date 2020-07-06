بداية من الغد ولمدة 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة عن المعدلات 4 درجات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدا الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي 4 درجات، ويستمر هذا الارتفاع لمدة 24 ساعة فقط لتبدأ درجات الحرارة في العودة إلى المعدلات الطبيعية بداية من يوم الأربعاء.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة اليوم 39 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، أما شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 40 وحتى 42 درجة خلال ساعات النهار".

وتابع: "بينما بداية من يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى 35 درجة على القاهرة والوجه البحري و30 على السواحل الشمالية و38 على شمال الصعيد، بينما تظل 42 درجة على جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، بينما يكون من لطيف إلى معتدل خلال ساعات الليل وتتراوح درجات الحرارة بين 25 وحتى 28 درجة.

وأكد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة أكثر من درجات الحرارة المعلنة.

وأكد أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال اليومين المقبلين، وجود الشبورة المائية على القاهرة والسواحل الشمالية في صباح الباكر، بينما تنشط اليوم الاثنين الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.​