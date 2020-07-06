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الأزهر يبارك اتفاق فتح وحماس: انطلاقة جديدة لاستعادة الحقوق الفلسطينية

03:00 ص الإثنين 06 يوليه 2020
الأزهر يبارك اتفاق فتح وحماس: انطلاقة جديدة لاستعادة الحقوق الفلسطينية

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف عن ترحيبه بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس على العمل المشترك في مواجهة المخططات الصهيونية للسطو على أراضي الضفة الغربية، آملًا أن تكون تلك الخطوة بداية للالتئام والاتحاد الفلسطيني في مواجهة أطماع الكيان المحتل، وأن يتم تحويلها لسياسات عملية على الأرض تهدف إلى رفض وتقويض سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الصهيوني فرضها، وتتصدى لأي خطط استيطانية مستقبلية.

وشدُ الأزهر على يد المسؤولين بالحركتين، مباركًا تلك الخطوة التي أقدما عليها، ومطالبًا بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية، وتنحية أي خلافات ضيقة، على أمل أن يكون هذا الاتفاق سبيلًا لمصالحةٍ وطنية شاملةٍ، تجمع ولا تفرق، ودافعًا نحو انطلاقة جديدة لاستعادة الحقوق الفلسطينية الضائعة والأراضي المغتصبة.

وأكد الأزهر في بيان له، الأحد، أنه داعم وبقوة لهذا الاتفاق بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية، مناشدًا المجتمع العربي والإسلامي بدعم وتأييد تلك الخطوة على كافة الأصعدة وبشتى السبل، وبما يساعد على استعادة القرار الفلسطيني الموحد، في مواجهة ما يحاك ضد فلسطين من مؤامراتٍ تستهدف انتهاكا جديدا لحقوقها واغتصاب المزيد من أراضيها.

الأزهر الشريف حركة فتح حركة حماس فلسطين المخططات الصهيونية

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