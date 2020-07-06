وزير التعليم عن امتحانات العام الجديد: لا نعلم من يثير هذه القضايا
القاهرة - (أ ش أ):
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتحدث عن امتحانات الثانوية العامة العام القادم بأي شكل رسمي ولم تصدر أي بيان بهذا الشأن.
وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء اليوم- إن الوزارة لن تصدر بيان بهذا الشأن قبل العام الجديد ولا تعلم من يثير هذه القضايا في هذا التوقيت.
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