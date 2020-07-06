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وزير التعليم عن امتحانات العام الجديد: لا نعلم من يثير هذه القضايا

01:36 ص الإثنين 06 يوليه 2020
وزير التعليم عن امتحانات العام الجديد: لا نعلم من يثير هذه القضايا

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

القاهرة - (أ ش أ):
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتحدث عن امتحانات الثانوية العامة العام القادم بأي شكل رسمي ولم تصدر أي بيان بهذا الشأن.
وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء اليوم- إن الوزارة لن تصدر بيان بهذا الشأن قبل العام الجديد ولا تعلم من يثير هذه القضايا في هذا التوقيت.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة التربية والتعليم طارق شوقي امتحانات العام الجديد امتحانات الثانوية العامة

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