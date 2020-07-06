الجنايات تستكمل محاكمة 12 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" اليوم
كتب - محمود السعيد:
تستكمل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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