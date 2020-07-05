"الزراعة" تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر في شهر يوليو
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الأحد، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
- مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطي أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فوراً للمسؤلين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.
- استمرار ري المحصول دون إغراقه.
- استمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
- استمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية، مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.
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