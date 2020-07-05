حسب الله لـ"مصراوي": تركت منصب رئيس حزب الحرية رغبة في التفرغ للانتخابات
(مصراوي):
قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إنه قرر ترك منصبه رئيسًا للحزب، لحاجة الانتخابات للتركيز، خاصة أنه سيخوض المعركة بالنظام الفردي عن دائرة شبرا الخيمة، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي لتقديم مصلحة الحزب أولًا: "أنا ماسبتش الحزب ورئاسة مجلس الأمناء".
وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المجلس الرئاسي سيتولى رئاسة الحزب والمشكل من النواب أحمد مهنا، معتز محمود ومحمد عطية الفيومي، مشيرًا إلى أن من الصعب التركيز مع دائرتي الفردية وقيادة كافة دوائر الحزب الانتخابية.
وأكد حسب الله، أن الحزب لم يقر بعد الدخول في أي تحالفات، مضيفًا أن الحزب بابه مفتوح لكافة التيارات السياسية: "أقولها منذ كنت رئيسًا للحزب، ومستعدين للمناقشات بشأن الانضمام لأية تحالفات".
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