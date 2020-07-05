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رئيس الوطنية للصحافة: أنا مهندس كهرباء ودخلت "الصحافة" بالصدفة

09:36 م الأحد 05 يوليه 2020
رئيس الوطنية للصحافة: أنا مهندس كهرباء ودخلت "الصحافة" بالصدفة

عبد الصادق الشوربجي

(مصراوي):

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تخصصه العملي هندسة الكهرباء، وهو مجال بعيد عن الصحافة، مضيفًا أنه دخل المجال عن طريق مؤسسة "روزاليوسف" بالصدفة أثناء البحث عن مهندس لإصلاح ماكينات الطباعة.

وأضاف الشوربجي، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن الهيئة الوطنية للصحافة تضم قامات صحفية وقانونية، وأنه يؤمن بالعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن دور الهيئة واختصاصاتها واضح في القانون، وهي تتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتطويرها.

وأشار الشوربجي إلى أن هناك 22 اختصاصًا للهيئة الوطنية للصحافة، موضحًا أن الهيئة ستعمل على عودة المؤسسات الصحفية القومية لرونقها وقوتها.

عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة الصحافة هندسة الكهرباء

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