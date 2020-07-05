4.5 مليون لتدعيم الأسطول الميكانيكي بمياه أسيوط (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح، المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة تدعم أسطولها الميكانيكى بعدد (1) حفار هيدروليكي ضمن خطة الاحلال والتجديد التى تقوم بها الشركة بتكلفة قدرها 2 مليون و500 ألف جنيها، للاستفادة منه في أعمال صيانة الخطوط والشبكات ذات الأقطار الواسعة على عمق كبير، كما تم دخول الخدمة عدد (2) لودر حفار بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ضمن خطة الإحلال والتجديد، والتى تستخدم في أعمال الطوارئ والقيام بأعمال الحفر والردم والتكسير في التربة الصلبة لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأكد عبدالغفار في بيان اليوم، أن الشركة تسعى للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وحصد كل استفادة ممكنة من المعدات والآلات الجديدة، وإعادة تأهيل معداتها الحالية، لأجل تقديم خدمة مثالية لكافة العملاء، مما يساهم فى تحقيق أهداف البرامج التنموية.

وقال المهندس عاطف ناثان، رئيس قطاع الدعم الفنى بالشركة، إنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكي هذه الآونة بعدد (6) سيارات أخرى كسح مياه الصرف الصحي سعة 10 م 3 بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيها، بالإضافة إلى توريد عدد (10) سيارة مياه شرب سعة 10 م 3 وعدد (4) سيارة كباش بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيها، و توريد عدد (9) سيارة مدمج كبيرة وصغيرة بتكلفة إجمالية 19 مليون جنيها، فضلا عن عدد 30 تروسيكل لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات بنطاق المحافظة.