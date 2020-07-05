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رئيس حزب الوفد: نناصر مشروع السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة

09:11 م الأحد 05 يوليه 2020
رئيس حزب الوفد: نناصر مشروع السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد


(مصراوي):

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن سياسة الحزب تؤيد وتناصر المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الأحد، حيث أوضح أبو شقة أن جميع الوفديين ملتزمون بمبادئ الحزب بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية.

وأشار أبو شقة إلى أن المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة يقوم على 3 محاور الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أبو شقة أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي لمنظمات العالمية يؤكد أن مصر تصنف ضمن 30 دولة الأولى في العالم التي حققت إصلاحًا اقتصاديًا.

أما بالنسبة للاستقرار السياسي، قال أبو شقة: "إننا أمام استحقاق دستوري والمادة الخامسة في الدستور تؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وطالبت بتفعيل المادة 5 من الدستور لأنها تحقق الديمقراطية فالاستقرار السياسي في مصر لن تقوم لها قائمة بدون حزب الوفد كلاعب رئيسي وأساسي على الساحة المصرية".

حزب الوفد بهاء ابو شقة الرئيس السيسي

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