حدث في 8 ساعات| السيسي يطلع على خطط تأمين الحدود مع ليبيا.. وتطورات ملف سد النهضة
كتب- أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها البرلمان يوافق على خصم 1% من مرتبات الموظفين لمواجهة كورونا، السيسي يطلع على خطط سلاح الإشارة لتأمين الحدود مع ليبيا، مصر تعرض مقترحًا يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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