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الكنيسة تعلن وفاة كاهن في أسوان بسبب كورونا.. والبابا ينعاه

08:35 م الأحد 05 يوليه 2020
الكنيسة تعلن وفاة كاهن في أسوان بسبب كورونا.. والبابا ينعاه

وفاة القس جرجس سدمن

(مصراوي):

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، وفاة القس جرجس سدمن كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقضى الكاهن المتوفى اليوم، 133 يومًا فقط في خدمة الكهنوت، حيث تمت سيامته يوم أحد رفاع الصوم الكبير (23 فبراير الماضي) ويبلغ من العمر 38 سنة، حيث ولد يوم 3 أكتوبر 1983.

وأصيب القس جرجس يوم 17 يونيو الماضي بالفيروس، وظل يعاني منه حتى رحيله صباح اليوم.

من ناحية أخرى، قدم البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء للأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة القس جرجس سدمن، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وفاة كاهن جرجس سدمن أسوان البابا تواضروس

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