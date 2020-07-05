الجريدة الرسمية تنشر قرار بطلان انتخابات نقابة المرشدين السياحيين

كتب- يوسف عفيفي:



نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 366 لسنة 2020 بشأن بطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي جرت يوم 25/4/2019، واعتباره كأن لم يكن، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعوى رقم 33901.

وأعلن القرار استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 95 لسنة 2019 في مباشرة مهامها المنصوص عليها في القرار، لمدة 6 أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة.

ورحب الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين برئاسة محمد غريب بالقرار، مؤكدًا وقوف الاتحاد خلف اللجنة المشكلة تنفيذًا لحكم المحكمة والقرار الوزاري.

وأوضح غريب لـ"مصراوي"، أن وقوف الاتحاد خلف اللجنة يهدف إلى إنهاء مهمتها بعد استلام النقابة بدون مشكلات وإجراء الانتخابات من أجل إنهاء الوضع المتجمد وتصحيح الأوضاع من أجل صالح النقابة والمرشدين.

وكانت محكمة القضاء الإدارى المنعقدة بمجلس الدولة، قضت في يونيو الماضي برفض دعوى الاستشكال المقدمة من مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنتهية ولايته، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابات النقابة التي جرت في 25 أبريل من العام الماضي.



وأقرت المحكمة أحقية المجلس المؤقت لتسيير الأعمال الذى عينته وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، فى تولى إدارة النقابة، كما قضت برفض الاستشكال المقدم من النقيب السابق، وألزمت المدعى بالمصروفات.

وكان القضاء الإداري، أبطل انتخابات مجلس نقابة المرشدين السياحيين في ديسمبر 2019 الماضي، موضحا أن دعوى مجلس النقابة المنتهية ولايته لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي انعقدت فى يوم الاثنين 15 أبريل 2019 والاعادة يوم الأحد 25 أبريل 2019، تمت من غير ذي مختص قانونيًا.

​