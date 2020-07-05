رئيس هيئة الدواء المصرية: تأمين حصة مصر من أي لقاح تثبت فاعليتُه ضد "كورونا"

(مصراوي):

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه تم بالفعل تأمين حصة مصر من أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تثبت فاعليته من أي شركة منتجة له في العالم.

وأضاف أن الهيئة تتابع باستمرار مستجدات سوق الدواء العالمية؛ لضمان توافر كل الفرص الممكنة لحصول المواطن على كل ما هو متاح عالميًا من علاج أو وقاية لفيروس كورونا المستجد، بما يضمن كفاءة المظلة الدوائية بالدولة، مشيرًا إلى أنه في أعقاب أزمة "كوفيد- 19"، تم إطلاق جهد عالمي لتسريع أدوات مكافحة هذا الوباء، والتي من أهمها اللقاحات، ولاسيما لضرورة الحاجة للحفاظ على أرواح المواطنين مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

يأتي هذا على هامش ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجموعة الطبية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

واستعرض عصام عددًا من اللقاحات التي يتم إجراء تجارب سريرية عليها عالميًا، منوهًا في سياق ذلك إلى أحد اللقاحات الأكثر تقدمًا في الدراسات السريرية، والذي تم البدء في المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية له، وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق عملية الإنتاج في العديد من الدول، حيث سيتم توزيع هذا اللقاح في الدول النامية عن طريق منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين الـGAVI، من خلال آلية تم الاشتراك بها لتأمين حصة مصر من اللقاح، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن الهيئة لديها الاستعداد التام لتعبئة حصتها محليًا من تلك اللقاحات في حالة تأخر توريدها نتيجة تزايد العبء على الشركات العالمية المنتجة، معلنا في الوقت ذاته أنه جار حاليًا التنسيق مع إحدى الشركات العالمية؛ لمناقشة آليات وضع مصر في أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.