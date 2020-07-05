متحدث الإنتاج الحربي ينفي وفاة الفريق محمد العصار
كتب- محمد سامي:
نفى محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، صحة الأخبار المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.
وقال بكر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن صحة الفريق العصار جيدة، وفي حالة مستقرة.
وتداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعة بوفاة الفريق العصار، اليوم الأحد.
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