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متحدث الإنتاج الحربي ينفي وفاة الفريق محمد العصار

07:37 م الأحد 05 يوليه 2020
متحدث الإنتاج الحربي ينفي وفاة الفريق محمد العصار

اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

كتب- محمد سامي:

نفى محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، صحة الأخبار المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وقال بكر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن صحة الفريق العصار جيدة، وفي حالة مستقرة.

وتداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعة بوفاة الفريق العصار، اليوم الأحد.

محمد العصار مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الإنتاج الحربي محمد بكر

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