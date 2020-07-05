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للصرف في حالات الأوبئة.. معيط: مفيش جنيه من خصومات الموظفين هيدخل خزانة الدولة

04:56 م الأحد 05 يوليه 2020
للصرف في حالات الأوبئة.. معيط: مفيش جنيه من خصومات الموظفين هيدخل خزانة الدولة

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كاشفًا عن أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون المساهمة التكافلية، إن الهدف منه هو مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، في ظل ما تعانيه مصر من مشكلات؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، أثناء نظر مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأكد معيط أن الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في ظل ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات؛ بسبب فيروس كورونا.

وأشار وزير المالية إلى أنه في آخر 3 أشهر وبسبب فيروس كورونا، فقدنا 130 مليارًا من إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أنه كان مخططًا زيادة المرتبات والمعاشات، وتخفيض ضريبة كسب العمل.

وقال الوزير: "مفيش جنيه من هذا المبلغ سيذهب إلى الخزانة العامة للدولة، وإنما سيكون لصالح صندوق؛ بهدف الصرف في حالات الأمراض والأوبئة مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا".

محمد معيط وزير المالية خصومات الموظفين خزانة الدولة

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