ما أسباب اقتطاع الـ١٪ من رواتب الموظفين؟.. وزير المالية يشرح للبرلمان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، شارحًا أسباب تقديم الحكومة مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وفلسفته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، إن السبب هو ظروف جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية السلبية الناتجة عنها.

وأضاف معيط: "الكثير من الدول أثرت عليها أزمة كورونا مثلنا، واضطرت إلى أن تأخذ إجراءات متعلقة بخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين، ومع الأزمة تطلبت إنفاق أزيد؛ خصوصًا في قطاعات محددة؛ مثل الصحة والقطاعات الخدمية. وعلى الجانب الآخر الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول تأثرت سلبًا؛ ومنها مصر، ما أدى إلى وقف بعض الأنشطة وضرائب تذاكر السفر بالطيران والمقاهي والمطاعم والمحلات، كل هذه بها إيرادات للدولة توقفت، وعلى الدولة أن توفي بالتزاماتها في ضوء ضغط هذه الأزمة".

وتابع وزير المالية: "كانت هناك 130 مليار جنيه من إيرادات الدولة، صرفنا منها نحو 62 مليارًا من هذا المبلغ، وكانت عندنا خطة قبل الأزمة لزيادة المرتبات والمعاشات، ونخفض ضريبة بعض القطاعات، ونحل مشكلة العلاوات الخمس، والقيادة السياسية أصرت على مواصلة بعض هذه الإجراءات، وتم زيادة المعاشات وحل مشكلة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بتكلفة 66 مليار جنيه، وتكلفة زيادة المرتبات 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى بعض الأمور، ليصل المبلغ إلى نحو 105 مليارات جنيه، وتم زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي".

واستكمل معيط: "كل ذلك وأنت مش عارف الأزمة هتوصل لإيه، وهتأثر قد إيه، وهتفضل مأثرة على إيرادات الدولة لإمتى.. ماحدش يعرف، القضية كبيرة، وكان المخزون الاستراتيجي ساعدنا في مواجهة الأزمة، والدولة وفرت جميع المستلزمات من السلع".

وأوضح معيط أن فلسفة القانون قائمة على إنشاء صندوق يكون فيه مبلغ للتعامل مع هذا الوضع لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث، قائلًا: "مفيش جنيه منه يدخل الخزانة العامة؛ ولكن بيدخل حساب الخزانة العامة ويكون له عائد، تقدر تتصرف منه الدولة على طلول، والمبلغ المستقطع 1% من صافي المرتب، مع إعفاء المرتب والمعاش الذي يكون صافيه أقل من 2000 جنيه، ويطبق هذا القانون لمدة 12 شهرًا، بالتالى حددنا أن هذا الصندوق لا تصرف منه مبالغ إلا من خلال لجنة، وسمي بصندوق التعامل مع الأوبئة، فمنذ 4 سنوات رأينا أزمة السيول، والنهارده بعد 4 سنوات العالم يواجه وباءً قضى على اقتصادياته، فمثلًا لو مرتب 5 آلاف جنيه وصافيه 4 آلاف يخصم منه 1% بمبلغ 40 جنيهًا فقط".