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البرلمان يبدأ قبول تحويلات الموظفين من النواب للشيوخ ولمدة أسبوع

04:21 م الأحد 05 يوليه 2020
البرلمان يبدأ قبول تحويلات الموظفين من النواب للشيوخ ولمدة أسبوع

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، قبول طلبات التحويل للعاملين بالأمانة الحاليين إلى مجلس الشيوخ، الذي صدر القانون الخاص به مؤخرا وتم الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات الخاصة به.

وأعلنت الأمانة العامة، أن من يرغب من العاملين الحاليين في الأمانة العامة لمجلس النواب من ضمن العاملين السابقين في مجلس الشورى الملغي في نقله إلى مجلس الشيوخ سحب استمارة المعدة لهذا الغرض.

وأوضحت الأمانة العامة، أن سحب الاستمارات لهذا الغرض اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى الأحد المقبل، على ألا يتم قبول أي استمارات بعد هذا الموعد.

وطالبت ضرورة استيفاء كافة البيانات الموجودة بالاستمارة، حيث تم تخصيص جزء من بهو الشورى لسحب الاستمارات مع مراعاة التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الجميع.

وأكدت الأمانة العامة، أن الأولوية للعاملين في مجلس الشورى الملغي في الانتقال إلى مجلس الشيوخ.

وأعلنت الأمانة، أنه سيتم تشكيل لجنة لحساب آلية الصناديق الخاصة بما يراعي حقوق العاملين مع عدم انتقاص أي حقوق أو المراكز القانونية لأيا من العاملين في مجلس النواب، أو ممن سيتم نقلهم للعمل في مجلس الشيوخ.

مجلس النواب مجلس الشيوخ مجلس الشورى

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