بالصور.. رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد قصر ثقافة مطروح تمهيدا لاستئناف العمل به

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تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، قصر ثقافة مرسى مطروح، ضمن عدد من الجولات التفقدية التى سيقوم بها في مختلف الفروع الثقافية لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعداد لبدء عودة النشاط في 15 يوليو الجارى.

تأتي هذه الجولة في ضوء استعدادات الهيئة العامة لقصور الثقافة لعودة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف مواقعها على مستوى الجمهورية.

وتفقد رئيس الهيئة كافة جوانب القصر للتأكد من وضع العلامات الإرشادية لدخول وجلوس رواد القصر، مؤكدا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات من ارتداء الكمامات والتباعد بين الرواد داخل قاعات الأنشطة والمكتبة والمسرح.

ووجه عواض كافة مديري الأفرع الثقافة بضرورة التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس حسب طبيعة كل موقع، كما أكد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات قبل الموعد المحدد لبدء النشاط بوقت كاف.