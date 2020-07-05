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المهمة ليست سهلة.. عبد العال يخاطب رؤساء الهيئات الإعلامية عقب أدائهم اليمين

03:17 م الأحد 05 يوليه 2020
المهمة ليست سهلة.. عبد العال يخاطب رؤساء الهيئات الإعلامية عقب أدائهم اليمين

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا التحية إلى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، قائلًا: "أتمني التوفيق والسداد لكل مجالس الإعلام".

وأضاف عبد العال، بعد أن أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: "المهمة ليست سهلة، وتواجهون الكثير من الصعاب في هذه الظروف التي يمر بها الوطن في ظل جائحة كورونا التي تؤثر على الصحافة والإعلام"، معقبًا: "نحن على ثقة من أنكم ستؤدون الدور بأمانة وإخلاص".

وتابع رئيس البرلمان: "المجلس الأعلى للإعلام يتمتع بالصلابة والقوة والرأي الموضوعي، والإعلام قاد معارك وأول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية".

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الجلسة العامة: "أعاننا الله، فنحن في فترة تتطلب الاصطفاف الوطني"، مضيفًا: "الجميع ينتظر برلمانًا يتناسب مع آمال وطموح الجميع.. نحن شركاء في مسؤولية ثقيلة، ونسعى أيضًا لتصحيح مفاهيم خاطئة".

علي عبدالعال مجلس النواب الهيئات الإعلامية

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