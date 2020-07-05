منها "صلصة السمك".. الصحة: احذروا هذه الأطعمة للوقاية من كورونا

كتب - أحمد جمعة:

‏حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول عدد من الأطعمة؛ للوقاية من ‎فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وتشمل الأطعمة التي حذرت منها وزارة الصحة في منشور توعوي اليوم الأحد: السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة أو المعلبة والمشروبات الغازية واستبدالها بالفواكه الطازجة للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم.

كما حذرت الوزارة من الوجبات السريعة لتجنب مخالطة الآخرين لتقليل فرصة العدوى، كما أنها تحتوي على دهون مضرة بالصحة وتسبب زيادة الوزن والسمنة، فضلا عن الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة ضارة بالصحة وبمناعة الجسم.

وحذرت كذلك من الملح الكثير والأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا وصلصة السمك والمخللات والجبن عالي الملح، لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ونصحت الوزارة بتقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 جرامات، والحرص على تناول الملح اليودي.