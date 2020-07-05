"دينية النواب" توصي بزيادة مسابقات خطباء المكافأة.. ومطالب بتحسين أوضاعهم المادية

كتب- مصراوي:

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مشكلة تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية، من خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النواب محمد عمارة وممدوح مقلد وأحمد العرجاوي وعبد الباقي تركيا ومصطفى كمال، بشأن تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بشأن الإفادة عن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم تعيينهم أئمة، وكذا إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم نقلهم على بند التحسين، من عام 2016 حتى تاريخه: إن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم تعيينهم أئمة، يأتي كالتالي: الإعلان رقم 1 لسنة 2016 كان العدد 354، وفي الإعلان التكميلي الأول 110، والإعلان التكميلي الثاني 85، والإعلان التكميلي الثالث 50، والإعلان التكميلي الرابع 15، والإعلان التكميلي الخامس 38؛ ليبلغ العدد الإجمالي 672.

وأشار طايع إلى أن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين نقلوا على بند التحسين (1527) خطيبًا، وأن مَن نجحوا تحريريًّا وجار اختبارهم شفويًّا عددهم 119 متقدمًا للحصول على تصريح خطابة علي بند التحسين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يجب علي كل إمام وخطيب قبل صعوده إلى المنبر أن يكرم نفسه أولًا، ومَن يعتلي المنبر يجب أن يكون على مستوى راقٍ من العلم والذكاء والفطنة والحضور.

وتابع العبد: "مع الشكر لوزير الأوقاف على تصفية هؤلاء الخطباء لكي تتناسب مع قيمة وقامة الدعوة الإسلامية؛ بحيث لا يقبل إلا من يتناسب مع هذا المقام".

وأوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، وزارة الأوقاف بزيادة مسابقات خطباء المكافأة.