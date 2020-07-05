ما توقعتش كل هذا الاهتمام.. "أقدم شيال في مصر" يشكر الرئيس والحكومة على علاجه

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنه تم رصد استغاثة عبر برنامج "مساء dmc"، أمس، لحالة "عم عاطف، أقدم شيال في مصر"من قبل فريق الرصد بلجنة الاستغاثات الطبية.

وأضاف المصري أنه تم التواصل مع الحالة، ودعوته للحضور إلى مقر المجلس، موضحًا أن اللجنة تعمل ليل نهار؛ للتواصل وتحقيق الاستجابة الفاعلة للحالات الطبية التي تحتاج التدخل السريع، بمتابعة دورية دؤوبة من رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً لتوجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية متطلبات المواطنين وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى منهم؛ لتحسين أوضاعهم وتقديم الخدمات الطبية على وجه الخصوص.

وعرض الدكتور حسام المصري تقريرًا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الخطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع حالة "عم عاطف"؛ حيث أفاد أنه تم استقبال الحالة، وكان يشتكي انعدام الرؤية في إحدى عينَيه، وضعف الرؤية في الأخرى، فتم إخضاعه لكل الفحوصات الطبية اللازمة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الفحوصات تضمنت كشفًا على العين قام بإجرائه الدكتور حاتم سعيد، أستاذ الرمد بمستشفى قصر العيني، واتضح بصفة مبدئية أن لديه مياهًا بيضاء كثيفة على العين اليمنى، ثم قام بالتواصل مع الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب بقصر العيني، وطلبت إرسال المريض لاستكمال الفحوص والأشعات المطلوبة على العين، تحضيرًا لإجراء عملية مياه بيضاء على نفقة الدولة، وتم إرسال "عم عاطف" إلى هناك برفقة أحد أطباء مجلس الوزراء.

وتابع المصري بأن المريض خضع لفحوص أخرى متعددة، تم إجراؤها للاطمئنان على باقي وظائف الجسم، في ضوء تقدم سنوات عمره، والجهد الذي يبذله؛ كونه يعمل شيالاً، وتم إجراء رسم قلب، وموجات صوتية على القلب وتحاليل للسكر وسيولة الدم ووظائف الكبد والكلى، وذلك ضمن فحوص لازمة لإجراء التدخل الجراحي المطلوب على نفقة الدولة.

ومن جانبه، توجه "عم عاطف" بالشكر إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، على الرعاية الطبية التي تلقاها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاهتمام الكبير، وأشار بيده بعلامة النصر، وهو يُعرب عن سعادته بإجراء العملية المطلوبة، والاطمئنان على صحته.

كان برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة قناة "DMC"، قد رصد، أمس، حالة "عم عاطف، أقدم شيال في مصر"، واستقبل الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، اليوم الحالة المشار إليها بمقر مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.