مصطفى وزيري: متحف المركبات الملكية فريد من نوعه
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف المركبات الملكية ببولاق متحف فريد من نوعه، لأنه قائم على عرض العربات التي استخدمها ملوك مصر من الخديوي إسماعيل وحتى الملك فاروق.
وأضاف وزيري في تصريحات خاصة: لقد تكلف إنشاء المتحف حوالي ٦٣ مليون جنيه، ويضم أكثر من ٢٩ عربة ملكية، شهدت الأحداث التاريخية الكبرى التي مرت بمصر في العصر الحديث.
وأكمل وزيري: من أهم العربات الموجودة في هي تلك التي أهدتها الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وتم زفافه بها، كما شهد بها أيضا حفل افتتاح قناة السويس.
جاء ذلك على هامش جولة تفقدية قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، إلى متحف المركبات الملكية ببولاق.
يشار إلى أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل، وتمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد، ويتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرازات مختلفة وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملوك والسفراء والنبلاء وأهم هذه العربات الآلاي الكبرى.
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