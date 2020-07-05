كان مكانًا مهجورًا.. العناني: متحف المركبات الملكية تكلف ٦٣ مليونًا وسيشهد إقبالًا أكثر من "البارون"

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، قاعات متحف المركبات الملكية ببولاق؛ للوقوف على مستجدات سير الأعمال بمشروع ترميم المتحف.

وقال العناني، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الجولة: إنني فخور بما وصل إليه متحف المركبات الملكية من تجهيزات أوشكت على الانتهاء تمامًا، بعدما كان مجرد مكان مهجور، لم يكن يتخيل أحد أن يأتي ويتم افتتاحه.

وأضاف وزير السياحة والآثار: عندما زرت هذا المتحف منذ عدة أعوام وجدت العجلات والمركبات تم تشوينها في المخازن، المكان كان أشبه بالمهجور، والزملاء فقدوا الأمل في إعادة افتتاحه.. طالبت الجميع بأن يستكملوا عملهم بجدية؛ للانتهاء من أعمال تطويره، ولم يصدق أحد منهم أن يرى مجهوده النور، واليوم فإن المتحف جاهز للافتتاح تمامًا خلال شهر على الأكثر.

وتابع العناني: بلغت تكلفة المتحف نحو 63 مليون جنيه، وكما يشهد قصر البارون الآن تزاحمًا شديدًا على زيارته؛ فإنني واثق أن هذا المتحف سيشهد تزاحمًا أيضًا؛ لأن المصريين يحبون أن يشاهدوا تاريخهم، خصوصًا المتاحف المميزة التي لا نظير لها.

واستطرد وزير السياحة والآثار: من أفضل الشكاوى التي وصلتني وأسعدتني هو عدم تمكُّن البعض من زيارة قصر البارون؛ لأننا لا نبيع إلا ١٠٠ تذكرة في الساعة، وأظن عند افتتاح متحف المركبات الملكية سيكون الإقبال عليه أكثر من قصر البارون.

جدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديو إسماعيل والملك فؤاد، ويتكون من مبانٍ عبارة عن حجرات للعربات وإسطبلات الخيول وحجرات خاصة بإعداد أطقم الخيل وورش للقطار وسكن لمبيت سائقي العربات ومكاتب للعاملين وحجرات للإسعاف، ويتضمن مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة، وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء.