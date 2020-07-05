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رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي

12:03 م الأحد 05 يوليه 2020
رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي

المهندس خالد شاهين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات دور أرضى بعمارات الإسكان الاجتماعي لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، حيث قام مالكو الوحدات بتحويلها لمحال تجارية بالمخالفة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

وأضاف شاهين، في بيان اليوم، أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة إدارات الأحياء والنظافة والتنمية والأمن بالجهاز، وبمشاركة شرطتي التعمير والمرافق، وأسفرت أيضاً عن رفع الإشغالات والتند الحديد والصاج أمام المحال والورش المخالفة بالشارع الفاصل بين المجاورات ٣٠و٣١ و٣٣ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء والمجاورات بالمدينة بشكل يومي، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء علي جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات السلطة المختصة ببذل كل جهد ممكن للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.

المهندس خالد شاهين مدينة العاشر من رمضان جهاز خليج السويس الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية

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