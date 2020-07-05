القوات البحرية: ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي

تب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن القوات البحرية نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر.

يأتي ذلك استمراراُ لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وبحسب بيان الأحد، ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبي.

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وألقى المهربون الشحنة بالبحر ومشطت الوحدات المنطقة وانتشال عدد (304) لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر.

وبحسب البيان أيضا، تواصل القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.​