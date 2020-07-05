في 4 أيام.. "السياحة" تكشف عن عدد السياح في مصر وجنسياتهم

كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت مصر على مدار 4 أيام مضت عددًا من السياح الأجانب في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة، وذلك بعد توقف دام 3 أشهر؛ بسبب جائحة كورونا.

وكشفت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، عن وصول نحو 900 سائح على متن خمس طائرات إلى مطار الغردقة الدولي، أمس السبت، قادمين من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وقد خضعوا للإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق.

وقالت بهجت، في تصريحات تليفزيونية، إن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا للغاية للتعافي وعودة السياحة تدريجيًّا إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المتحدث باسم السياحة أن وصول هذا العدد من السياح يدل على ثقتهم الكاملة في المقصد المصري، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي نالت إعجاب واطمئنان الدول المصدرة للسياحة.

وأكدت بهجت أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لاسترداد الثقة في القطاع السياحي المصري، وعودته إلى التعافي بمجموعة من الإجراءات والضوابط الاحترازية؛ لتحسين الصورة الذهنية في الخارج.

وأعربت المتحدث باسم السياحة عن توقعاتها بأن تشهد السياحة المصرية ازديادًا تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة، كون عودة السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد لا تنطبق على مصر فقط، بل على العالم أجمع؛ بجانب أنها ترتبط ببعض معايير الدول المصدرة للسياحة.

وتناشد وزارة السياحة والآثار، السائحين ضرورة الالتزام بالمعايير التي وضعتها الحكومة لاستقبال السياحة وعودتها مرة أخرى؛ حيث يضم الموقع الإلكتروني للوزارة التعليمات والضوابط، للحفاظ على سلامة السائح الشخصية والموجودين في المقصد السياحي.

610 سائحين أول يومين

وخلال أول يومين لاستئناف حركة السياحة الدولية، أول شهر يوليو الجاري، استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة أيضًا نحو 610 سائحين؛ ليبلغ إجمالي الوفود الأجنبية التي وصلت إلى مصر حتى الآن 1510 سائحين من ثلاث دول؛ هي أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا.

وحرصت وزارة السياحة والآثار، على وجود وفد من هيئة تنشيط السياحة في المطارات؛ لاستقبال السائحين، حيث تم توزيع الهدايا التذكارية على الركاب، مع التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على جميع السائحين.

وفي السياق ذاته، جرى تطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654، الذي أطلقته الوزارة في شهر أبريل الماضي؛ ليشمل استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، فضلًا عن استقبال الخط شكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.

وأوضحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحةً أنه سيتلقى كل استفسارات السائحين؛ والتي من بينها المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها، وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة.

ويستقبل الخط مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى الـ5 مساءً باللغتين العربية والإنجليزية، مع اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة استفساراته ومقترحاته والرد عليه فورًا والقيام بحل أية مشكلة قد تواجهه.

وتسمح خدمة الخط الساخن بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين؛ لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضاءة فترة إجازتهم بمصر.

وكثفت وزارة السياحة والآثار من متابعتها كل الإجراءات الاحترازية المتخذة في كل الأنشطة داخل المحافظات الثلاث؛ بداية من الفنادق والمناطق الأثرية والكافتيريات والمطاعم والمستشفيات؛ للتأكد من التزام المنشآت وحفاظًا على سمعة المقصد السياحي المصري.