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بالصور.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق

11:28 ص الأحد 05 يوليه 2020
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تصوير- محمود عبدالناصر:

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، منذ قليل، قاعات متحف المركبات الملكية ببولاق، للوقوف على مستجدات سير الأعمال بمشروع ترميم المتحف.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وعدد من قيادات الوزارة.

جدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ فى عهد الخديوى إسماعيل والملك فؤاد، ويتكون من مبان عبارة عن حجرات للعربات وإسطبلات الخيول وحجرات خاصة بإعداد أطقم الخيل وورش للقطار وسكن لمبيت سائقى العربات ومكاتب للعاملين وحجرات للإسعاف، ويتضمن مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة، وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء​

متحف المركبات الملكية وزير السياحة والآثار بولاق خالد العنانى

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