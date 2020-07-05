الأول من نوعه.. الخشت: برنامج بكالوريوس يجمع بين دراسة الشبكات والأمن السيبراني

كتب- هاني رجب:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، إن مجلس الجامعة وافق برئاسة على استحداث برنامج بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنظام الساعات المعتمدة، كأول برنامج من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية يجمع بين المجالَين.

وأضاف الخشت أن البرنامج يركز على تعليم المعارف الأساسية والمتقدمة في الوقاية والكشف والتصدي والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية؛ حيث يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بإطار تحليلي واسع لتقييم وحل مشكلات الأمن السيبراني باستخدام نهج متعدد التخصصات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن مقررات البرنامج الدراسي يمكن إنهاؤها خلال أربع سنوات أكاديمية؛ تحتوى كل سنة على مستويين دراسيين، ويقوم كل طالب في السنة النهائية بالاشتراك مع بعض زملائه في تنفيذ مشروع تخرج تحت إشراف مشرف أكاديمي، كما يشتمل البرنامج على تدريب عملي في جهات معتمدة لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي.

وأشار الخشت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق 19 مليار دولار سنويًّا على الأمن السيبراني، وتحذر من أن الهجمات السيبرانية تستمر في التطور بوتيرة سريعة، قائلًا إنه من المهم أن نستعد لدخول عصر وظائف المستقبل من خلال كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الجامعة لديها رغبة للتوسع في القبول ببرامج كلية الحاسبات في تخصصات مثل تخصص البيانات الضخمة أو الريبورتات أو البلوك تشين.. وغيرها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن التطورالسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صاحبه نمو متزايد في استخدام أجهزة الحاسبات والاتصالات في كثير من القطاعات الحيوية؛ مثل المؤسسات المالية والاتصالات والنقل وتجار التجزئة وقطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية.. وغيرها، وعلى ذلك فإن ناتج النمو الاقتصادي والاستقرار لأي بلد يعتمدان على توافر عاملي الأمن والاستمرارية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت عميدة الكلية أن الأمن السيبراني يعرف على أنه حماية أجهزة الحاسبات والخوادم، والأجهزة المحمولة، والأنظمة الإلكترونية، والشبكات، والبيانات من الهجمات الخبيثة.