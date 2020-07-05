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بالشروط.. أكاديمية الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة من الأئمة والواعظات

10:49 ص الأحد 05 يوليه 2020
بالشروط.. أكاديمية الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة من الأئمة والواعظات

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت أكاديمية الأوقاف فتح باب التقدم لقبول الدفعة الثانية من الأئمة الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية على النحو التالي:

1- الحاصلون على درجة الدكتوراه بشرط ألا تزيد السن على 45 عامًا.

2- الحاصلون على درجة الماجستير بشرط ألا تزيد السن على 40 عامًا.

3- الحاصلون على ليسانس اللغات والترجمة أقسام اللغة (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية) بشرط ألا تزيد السن على 45 عامًا وألا يقل التقدير العام عن جيد.

4- الأئمة الحاصلون على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في الليسانس.

5- كل من اجتاز اختبار الإمام المتميز أو الإمام المجدد بنجاح بشرط ألا تزيد السن على 45 عامًا.

شروط القبول:

1. ​ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.

2. ​أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.

4 . أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، على أن تبدأ في منتصف سبتمبر المقبل.

وطالبت الوزارة الراغبين في التقدم ملء الاستمارة الموجودة على موقع الوزارة، وختمها بخاتم المديرية وإعادة إرسال صورتها على على رابط التقديم كمستند تقديم خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الموقع الرسمي للوزارة.

وأعلنت الأكاديمية قبول دفعة جديدة من الواعظات المعتمدات لدى الوزارة سواء من الواعظات المعينات أم المتطوعات، فعلى من ترغب منهن في الالتحاق بالأكاديمية تقديم طلبها على الاستمارة الخاصة بالواعظات على الموقع بسحبها وتسجيل بياناتها بها وتسليمها لمدير الدعوة بالمديرية التابعة لها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الموقع الرسمي للوزارة.

وزارة الأوقاف أكاديمية الأوقاف الأئمة والواعظات

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