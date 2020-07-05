كورونا في 24 ساعة| رقم قياسي جديد و15 نصيحة للوقاية ووقف تجربة عقارين



إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 413 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20103 حالات.

مع انتهاء حظر التجوال، وعودة الحياة إلى طبيعتها في الشوارع المصرية، بعد قرار الحكومة في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، يبقى التأكيد على العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها وتطبيقها للحفاظ على الصحة العامة وتفادي خطر الإصابة بالوباء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم السبت

بعد "عودة الحياة".. 15 نصيحة لا تنساها للحفاظ على صحتك من كورونا

وزيرة الصحة: بدء الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع مشتقات البلازما

صحة كفر الشيخ تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 54 مصابًا بفيروس كورونا في السويس

الصحة: هذه المشروبات تسهم في الوقاية من "كورونا"

"الشهيد 99".. نقابة الأطباء تنعى مدير مستشفى بعد وفاته بـ"كورونا"

فلسطين تسجل 324 إصابة جديدة بكورونا

ولاية تكساس الأمريكية تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

منظمة الصحة: رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية عالميًّا بكورونا

71 إصابة.. ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

4 طرق فعالة لتتمتع برئة صحية محمية من كورونا

البرازيل تسجل 37923 إصابة جديدة بكورونا و1091 وفاة

وفيات "كورونا"عربيًا تتجاوز 11 ألفًا وتتصدرها مصر .. و47% من الإصابات بدولتين خليجيتين

الصحة العالمية توقف تجربة عقارين في علاج مرضى كورونا

الموجة الثانية لكورونا في إسبانيا: إغلاق في كاتالونيا في منطقة يسكنها 210 آلاف شخص

ترامب: لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل نهاية العام



