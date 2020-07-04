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​"الزراعة" تتابع دور محطة رأس سدر لبحوث الصحراء في خدمة أهالي سيناء

11:57 م السبت 04 يوليه 2020
​"الزراعة" تتابع دور محطة رأس سدر لبحوث الصحراء في خدمة أهالي سيناء

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تفقد المهندس حمدي عبدالرحمن، مدير عام محطات سيناء بمركز بحوث الصحراء، اليوم السبت، محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس المركز، بضرورة الوقوف على دور المحطة في نشاط الإنتاج الحيواني والتوعية المستديمة لمربي الماشية من أهالي سيناء.

وقال عبدالرحمن إن الزيارة تضمنت متابعة القوافل الطبية التابعة للمركز، ودور المحطة في الإرشاد والتوسع في زراعات البرسيم الحجازي والدخن كعلف أخضر للحيوانات، علاوة علي إنتاج الدريس والتبن؛ لتغذية الحيوانات الموجودة بالمحطة ومتابعة البحوث التي تجري على هذه الحيوانات، ومتابعة مشروع النهوض بإنتاجية الإبل ومتابعة الولادات منها، كما تم التوسع في زراعة الزيتون بالمحطة في ظل ظروف الملوحة الشديدة للتربة، ومتابعة إنتاجية نخيل البلح بالمحطه، ونجاح زراعة نخيل البرحي والمجدول بالمحطة.

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وزارة الزراعة أهالي سيناء مركز بحوث الصحراء رأس سدر

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