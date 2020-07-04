مصر للطيران تنظم 50 رحلة سفر ووصول عليها 5800 راكب

كتب- محمد عبيد:



شهدت صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية لشركة مصر للطيران، منذ عودة الرحلات المنتظمة للشركة الأربعاء الماضي، عقب توقف استمر نحو 3 أشهر، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول شهدت حوالي 50 رحلة دولية لشركة مصر للطيران على متنها 5864 راكبًا، وسيّرت الشركة في مرحلة السفر 24 رحلة لنقل 1658 راكبًا لعدة وجهات بالخارج، كما سيرت في الوصول 26 رحلة دولية تقل 4206 قادمين من عدة دول بالخارج منها ألمانيا، النمسا، الإمارات، السعودية، البحرين، هولندا.

وأعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن نسبة الإشغال في الرحلات زادت بعد أن كانت 50%، مشيرًا إلى المرحلة الأولى من التشغيل ستتم مع 29 دولة، وسيتم زيادة العدد مع مرور الوقت بالتدريج، مشيرًا إلى أنه تم وضع إجراءات السفر في كل دولة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.