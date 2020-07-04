الكنيسة تكشف موقفها من إعادة فتح باقي إبراشيات الجمهورية

(مصراوي):

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، كاشفًا عن موقف الكنائس القبطية من عودة الفتح مرة أخرى، إن الكنائس التي فتحت بالفعل بدءًا من 1 يوليو، التزمت بالإجراءات الوقائية التي أصدرتها اللجنة العامة للمجمع المقدس، وما ألحق به من قرارات جاءت في 29 بندًا.

وأضاف حليم: "عادت الاثنين الماضي، بعض إبراشيات الكنائس القبطية الأرثوذكسية للفتح من جديد؛ وهي: أسيوط والبحر الأحمر وبورسعيد والجيزة وأبو تيج وصدفا والغنايم"، فتح أبوابها للصلوات بشرط حضور 25 شخصًا فقط للقداس الواحد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إغلاقها وتعليق الصلوات بها منذ 21 مارس الماضي.

وتابع حليم خلال حديثه إلى "مصراوي": "أما عن باقي الإبراشيات؛ وعلى رأسها الموجودة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، فلم يصدر قرار بشأنها حتى الآن، ولم يتقرر الفتح بعد 15 يوليو"، موضحًا أنه يوم 15 يوليو ستقرر الكنيسة الفتح من جديد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أو استمرار تعليق الصلاة مجددًا".

وحول استمرار الوضع كما هو عليه بشأن إصابات فيروس كورونا، قال حليم: "نراقب الموقف، وعلى ضوء المستجدات وتقارير وزارة الصحة والمؤسسات المعنية بالدولة سنتخذ القرار المناسب".