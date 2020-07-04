تستكمل غدًا.. الري: استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:



قالت وزارة الري، إن وزراء المياه من الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) استكملوا اليوم السبت، الاجتماعات الوزارية بخصوص سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي.

واستكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني.



وأضاف بيان الوزارة، أنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات غدًا الأحد، من خلال لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدى في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم، إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

​