أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تستكمل غدًا.. الري: استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة

08:38 م السبت 04 يوليه 2020
تستكمل غدًا.. الري: استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:


قالت وزارة الري، إن وزراء المياه من الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) استكملوا اليوم السبت، الاجتماعات الوزارية بخصوص سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي.

واستكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني.

وأضاف بيان الوزارة، أنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات غدًا الأحد، من خلال لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدى في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم، إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

سد النهضة وزارة الري إثيوبيا السودان الاتحاد الإفريقي

الخبر التالى:

نائب وزير السياحة تتفقد مشروعات تنموية في شرم الشيخ وخليج نبق (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 72711

    عدد المصابين

  • 19690

    عدد المتعافين

  • 3201

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11206261

    عدد المصابين

  • 6355504

    عدد المتعافين

  • 529403

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان