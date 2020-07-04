بـ10 إجراءات مشددة.. القرية الفرعونية تفتح أبوابها للزائرين من جديد (صور)

كتب- يوسف عفيفي:



فتحت القرية الفرعونية بمحافظة الجيزة، أبوابها أمام الجمهور من المصريين والأجانب، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة العمل تدريجيًا بنسبة الـ25% وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مجدي الزيات مدير عام القرية الفرعونية، أن قرار الفتح التدريجي جاء إيمانًا بضرورة عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تعقيم وتنظيف المكان وعدم السماح بالدخول بدون كمامة، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة ومنع الرافضين لتلك القرارات من الدخول.

وقالت راندا الشيخ مدير عام العلاقات العامة، إن القرية ملتزمة بتعليمات التباعد الاجتماعي، والوقوف أو الجلوس بالأماكن المخصصة لذلك والتي توضحها العلامات الإرشادية التي تم وضعها في كل مكان، بالإضافة لمنع التجمعات والتصافح، مشددة على ضرورة الالتزام التام بقرارات التعقيم قبل الدخول، وارتداء الكمامة مدة التواجد فى القرية.

واعتمدت القرية عددًا من الضوابط، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، وهي تعقيم المتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة، توفير أدوات وقاية شخصية "أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات" لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

جدير بالذكر، أن القرية الفرعونية أجرت تعديلًا على مواعيد استقبال الزوار، حيث أصبحت من 9 صباحا وحتى 5 مساء طوال أيام الأسبوع.​