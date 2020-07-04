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مدير "السعودي الألماني" يكشف حقيقة إصابة 8 أطفال بمرض "كاواساكي"

05:28 م السبت 04 يوليه 2020
مدير "السعودي الألماني" يكشف حقيقة إصابة 8 أطفال بمرض "كاواساكي"

مستشفى السعودي الألماني

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مجدي بسيوني، المدير الطبي لمستشفى "السعودي الألماني"، إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل المستشفى 8 أطفال مصابين بمرض "كاواساكي"، غير صحيح.

"وكاواساكي"، مرض نادر يصيب الأطفال دون سن الخامسة، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي والتهاب العينين واحمرارًا في البلعوم وتجويف الفم، وتورما في أكف اليدين والقدمين وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت في 15 مايو الماضي، من متلازمة كاواساكي، وأعلنت أنها سوف تنشر إرشاداتها بشأن مرض يظهر على الأطفال.

وأضاف "بسيوني" في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الصحة تتابع دورياً مع المستشفى الحالات المرضية التي يتم استقبالها خاصة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ويتم إرسال البيانات الرسمية بشكل مستمر.

وتابع: "هذا الكلام غير صحيح، ولو فيه حاجة كانت وزارة الصحة أعلنت بنفسها، لأننا لا نسير وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل في قضايا مهمة مثل ذلك".

مستشفى السعودي الألماني مرض كاواساكي مجدي بسيوني

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