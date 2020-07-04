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سامي عبدالعزيز: رصيد رئيس الوزراء من المصداقية يزداد كل يوم

05:25 م السبت 04 يوليه 2020
سامي عبدالعزيز: رصيد رئيس الوزراء من المصداقية يزداد كل يوم

الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة الق

(مصراوي):

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إنه يقدم كل التحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن رصيد رئيس الوزراء من المصداقية يزداد كل يوم لدى الرأي العام.

وأضاف عبدالعزيز، أن قرار رئيس الوزراء، رقم 1297 لسنة 2020 بضم ممثل عن البنك المركزي المصري إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الاستثمار، قرار واعٍ يستحق التحية والإشادة.

وقال عبدالعزيز، إن ضم طارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الاستثمار، يستحق الإشادة برئيس الوزراء، موضحًا أنه على يقين من أن القرار سبقه تجارب وخبرات كثيرة ومتعددة.

وأكد: "ليحاسبني الجميع على رهاني، أن هذا القرار ستأتي نتائجه في زمن قياسي، أقول قولي هذا بناء على تجربة سابقة، رأيتها بشكل مباشر أو الآن من بعيد، والأيام بيننا، إن كان في العمر بقية".

سامي عبدالعزيز كلية الإعلام مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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