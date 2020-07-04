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بعد واقعة تقبيل الجدار.. الأوقاف: حرم آمن حول ضريح الإمام الحسين

04:16 م السبت 04 يوليه 2020
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كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إقامة حرم آمن حول ضريح الإمام الحسين بن علي بالقاهرة، بعد واقعة تقيبل الجدار من قبل رواد المسجد، الأسبوع الماضي.

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع المديريات الإقليمية بعمل حرم آمن حول جميع الأضرحة على مستوى الجمهورية، لعدم حدوث أي شيء من قبل رواد المساجد تكون سبباً في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وقررت وزارة الأوقاف، أمس، إنهاء خدمة المدير الإدارى لمسجد الإمام الحسين بن علي، ومجازاة الأئمة ومقيم الشعائر والعمال، بسبب قيام بعض المصلين بتقبيل جدار الضريح، ما اضطر إلى غلق المسجد لأجل غير مسمى.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن تقبيل ضريح الإمام الحسين، كما فعل بعض رواد المسجد، الأسبوع الماضي، يساهم بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا بين المصلين.

مسجد الحسين ضريح الحسين

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