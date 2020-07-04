الأوقاف: منع أي موالد أو احتفالات بمحيط المساجد لحين انتهاء فيروس كورونا
كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، نظرا لظروف انتشار فيروس كورورنا، وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار الفيروس.
وأوضحت في بيان لها، السبت، أنه حال محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية، وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وطالبت جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا، داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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